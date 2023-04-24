В Казани прогнозируют увеличение набора на военную службу по контракту

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков спрогнозировал увеличение числа граждан, принятых на военную службу по контракту. По его словам, их может стать больше в разы.



— В 2022 году набрали около 2 тысяч человек. А в 2023 году цифра меняется, но она будет значительно и кратно больше <...> количество людей, которые пойдут из республики служить по контракту, в принципе значения не имеет, — заявил он.

Евгений Токмаков напомнил, что на сегодняшний день, поступая на контрактную службу на срок от 1 года, человек единовременно получает выплату. Ее размер составляет 195 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В этом месяце на сайте Военного комиссариата Татарстана появился специальный раздел, в котором можно узнать подробности о военной службе по контракту. Там можно найти ответы на вопросы о ее условиях, положенных выплатах и социальных гарантиях.

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Татьяна Демина