В общегородском субботнике участвовали более 25 тысяч казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общегородском субботнике в Казани 22 апреля приняли участие более 1,9 тысячи предприятий и учреждений и свыше 25 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

На общегородском субботнике убрали более чем 100 территорий. Для этого привлекли 4 500 единиц техники. Вывезли 10 тысяч кубометров мусора, в том числе 6 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов.

Также участники ликвидировали девять несанкционированных свалок. Очищены прибрежные зоны, парки и у скверы, лесополосы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Как всегда, после субботника наш город заметно хорошеет, — заявил глава исполкома Казани Рустем Гафаров, но обратил внимание, что в некоторых местах еще надо навести порядок.

Напомним, общегородской субботник в Казани планировали изначально провести 29 апреля. Позже его перенесли на 22 апреля.

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Татьяна Демина