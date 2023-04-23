Казанская епархия провела первый пасхальный концерт на пешеходной улице в центре Казани

Фото: Казанская епархия РПЦ/tatmitropolia.ru

В субботу Светлой седмицы 22 апреля у колокольни Богоявленского собора на пешеходной улице Баумана в Казани прошел пасхальный концерт. Концертную программу праздника, который был организован Миссионерским отделом Казанской епархии по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, представили хор «Варвара» Варваринского храма города Казани под управлением Алисы Маминой и народный самодеятельный коллектив «Настроение плюс» под управлением Ирины Минеевой. Прозвучали песнопения праздника Светлой Пасхи, произведения известных композиторов, рассказывающие о Воскресении Спасителя, о любви Бога к человеку.

В числе слушателей были жители Казани, туристы, гулявшие в субботний день по центральной пешеходной улице города. Артистов и гостей праздника поприветствовали руководитель епархиального Миссионерского отдела иерей Александр Ермолин и помощник руководителя отдела иерей Александр Данилов. Священники поздравили казанцев и гостей города с продолжением праздника Светлой Пасхи, рассказали им о значении главного события в истории человечества — Воскресения Христова.

«Мы стали участниками исторического события. Впервые в новейшей истории на центральной улице нашего города прозвучали пасхальные песнопения. Идею проведения праздника в самом сердце Казани люди восприняли позитивно. Жители республики и туристы останавливались, чтобы послушать песнопения, снимали выступления на камеры мобильных телефонов. Многие не скрывали удивления, узнав, что этот культурно-просветительский проект реализовала Русская Православная Церковь. Но ведь проповедь христианства не должна ограничиваться территорией храма. Важно идти к людям, важно делиться пасхальной радостью и нести в мир красоту. На концерте прозвучали прекрасные песнопения. Пение является ярким примером того, как человек прославляет Господа данным Им талантом. Своим талантом певчие показали, как можно любить Бога, как можно радовать ближних. Люди, которые пока еще не ходят в храм, увидели, как воцерковленные православные христиане исповедуют свою веру, как они радуются празднику праздников. Благодарим всех причастных к проведению концерта и надеемся на продолжение сотрудничества в подобном формате», — прокомментировал иерей Александр Ермолин.

Во время мероприятия отец Александр Ермолин и отец Александр Данилов отвечали на вопросы казанцев и гостей города. Добровольцы Миссионерского отдела раздавали зрителям концертной программы и прохожим листовки с информацией о Воскресении Христовом.