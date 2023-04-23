Врио губернатора Херсонской области опроверг информацию о создании украинцами плацдарма на левом берегу Днепра

На левом берегу Днепра вооруженные силы Украины не создавали плацдарма. Российские военные полностью контролируют территорию, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

— Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию, — отметил он в своем Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru

Сальдо также добавил, что могут иметь место случаи высадки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) противника. При этом они быстро пресекаются. Он призвал доверять только официальным источникам и назвал публикации о плацдармах «ложью в рамках информационной войны».

СМИ распространяли информацию, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра рядом с городом Алешки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева