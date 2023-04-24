Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

В понедельник, 24 апреля, в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +17 до +22°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-западный ветер порывами до 3—8 м/с. В целом по Татарстану они могут достигать 13 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале этой недели в Татарстане сохранится теплая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует временами дожди и до +23 градусов.

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Татьяна Демина