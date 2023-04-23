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Россиянин Сергей Павлович отправил в нокаут американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC

08:48, 23.04.2023
Россиянин Сергей Павлович отправил в нокаут американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC
Фото: ufc.ru

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 71, в котором россиянин Сергей Павлович победил американца Кертиса Блэйдса.

Павлович еще в первом раунде отправил соперника в нокаут и стал активно добивать. Судья принял решение остановить бой.

Для Павловича это 18-я победа в карьере при одном поражении. Блэйдс проиграл четвертый бой из 21.

Отметим, что россиянин довел победную серию до шести боев.

В феврале российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

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Илина Хакимова
Спорт

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