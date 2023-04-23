Россиянин Сергей Павлович отправил в нокаут американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 71, в котором россиянин Сергей Павлович победил американца Кертиса Блэйдса.

Павлович еще в первом раунде отправил соперника в нокаут и стал активно добивать. Судья принял решение остановить бой.



Для Павловича это 18-я победа в карьере при одном поражении. Блэйдс проиграл четвертый бой из 21.

Отметим, что россиянин довел победную серию до шести боев.

В феврале российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.



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Илина Хакимова