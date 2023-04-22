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Казанский «Зилант» сыграл вничью с командой «Чеховские медведи-2»

18:53, 22.04.2023
Казанский «Зилант» сыграл вничью с командой «Чеховские медведи-2»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гандбольный клуб «Зилант» из Казани и команда «Чеховские медведи-2» сыграли вничью в Казани. Матч закончился со счетом 28:28.

Команда из Чехова лидирует в турнирной таблице. «Зилант» расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

Следующий матч команды сыграют между собой завтра. Встреча пройдет в 13.00 в в УСК «Мирас» в Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

13 апреля казанский гандбольный клуб «Зилант» победил «Воронеж». Счет составил 35:31.

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Айрат Назипов
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