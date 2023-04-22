Казанский «Зилант» сыграл вничью с командой «Чеховские медведи-2»
Гандбольный клуб «Зилант» из Казани и команда «Чеховские медведи-2» сыграли вничью в Казани. Матч закончился со счетом 28:28.
Команда из Чехова лидирует в турнирной таблице. «Зилант» расположился на третьей строчке в турнирной таблице.
Следующий матч команды сыграют между собой завтра. Встреча пройдет в 13.00 в в УСК «Мирас» в Казани.
13 апреля казанский гандбольный клуб «Зилант» победил «Воронеж». Счет составил 35:31.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым