На Казанском субботнике было собрано более 3 тонн отходов

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

22 апреля, на территории Березовой рощи вблизи Фермского шоссе состоялся Казанский субботник, организованный мэрией города Казани совместно с компанией «СИБУР». В этом году мероприятие прошло в интерактивном формате «Чистых игр».



В этом соревновании приняли участие небезразличные к вопросам экологии жители Казани, среди них школьники, студенты, волонтеры и работники городских организаций. За час 133 команды, более 500 человек, собрали и отсортировали 3 600 кг отходов.

— Важно, что часть собранных отходов будет отправлена на переработку. Для нас, производителей полимеров, это очень важно. Наша продукция имеет потенциал к вторичной переработке и вторичному использованию. Такие мероприятия меняют экокультуру общества, повышают осознанность жителей, — отмечает генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.



Помимо уборки, в эту субботу казанцы смогли узнать о переработке пластика, получив на память брелки из переработанных крышек от бутылок и растущие карандаши. Также на мероприятии была организована яркая концертная программа и полевая кухня.



Тройку лидеров возглавили команды «KVST team», «Усы Лисы ДАС 6» и «Сборная БДД», а приз за самую интересную находку получили участники команды «Молодежь Казани».



Березовая роща является популярным местом для семейного отдыха, помимо этого, на территории ежегодно проводится Сабантуй, что влияет на внешний вид лесопарка. Сегодняшнее мероприятие стало отличным поводом облагородить одно из знаковых мест столицы и напомнить казанцам о том, что чистота окружающей среды начинается с каждого из нас.



Формат «Чистых игр» для проведения ежегодной акции был выбран не просто так. Именно он позволил ворваться в выходные не со скучного субботника, а с веселого квеста. К тому же такие соревнования помогают собрать на территории в два раза больше отходов, нежели классическая уборка территории. Ильсур Метшин отметил, что выбранный формат коллаборации мэрии и компании СИБУР является отличным примером того, как рутинную работу можно превратить в праздник.

Казанский субботник в формате квеста «Чистых игр» стал символическим стартом недели экологических знаний «Казаньоргсинтеза». В рамках таких недельных марафонов предприятия СИБУРа в Татарстане проводят открытые форумы, интеллектуальные конкурсы, общественные дискуссии на экологические темы, лекции и экскурсии на завод в которых принимают участие сотрудники предприятий, их семьи и жители города. Совсем недавно неделя прошла в Нижнекамске, теперь очередь Казани.



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Ключевая цель мероприятий — приобщить работников нефтегазохимического предприятия к столь нужной и важной сегодня охране окружающей среды. В ходе эконедели на «Казаньоргсинтезе» проведут форум с участием федеральных экспертов и казанских экологов, экскурсии для сотрудников предприятия и их семей, конкурс детского рисунка на тему защиты окружающей среды и квиз для молодых сотрудников. Продолжением недели станет открытая дискуссия об экотрендах в науке в нацбиблиотеке, там же пройдет выставка патентов, экологический мастер-класс для детей и показ документального фильма о полимерах.