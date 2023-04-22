В Татарстане выросла собираемость платежей за ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в марте этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2% и составил 100,6%.

За январь — март текущего года собираемость в среднем по Татарстану составила 96,2%. Это на 0,2% выше показателя прошлого года.

Среднегодовой уровень составил 99,2%, это выше, чем за аналогичный период 2022 года на 0,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Месяц назад сообщалось, что в январе — феврале этого года собираемость платежей снизилась на 0,6% и в среднем по республике составила 94%. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года она осталась на том же уровне, составив по итогам февраля 93,7%.

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Айрат Назипов