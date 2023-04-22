В детских садах Татарстана сократилась численность педагогического персонала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксировали сокращение численности педагогического персонала в дошкольных образовательных организациях. За четыре года педагогов стало меньше почти на 2%, сокращение с 22,3 тысячи до 21,8 тысячи специалистов.

Наибольшее число педагогов в детских садах Татарстан работало в пандемийном 2020 году — 22 782. Спустя год их стало меньше почти на полтысячи человек. К 2022 году количество специалистов опустилось до 21 863.

По данным Татарстанстата, наибольшее число педагогических работников в сфере педагогического образования получили высшее образование. Со средним профессиональным образованием в детских садах региона работает лишь 16,8% специалистов.

Фото: Татарстанстат

Напомним, в 2021 году в Татарстане детсадами охватили 71,7% детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В 2020-м показатель был выше — 72,4%.



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Татьяна Демина