За неделю в Татарстане подешевели макароны, свежие помидоры и мука

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю подешевели некоторые продукты питания, в том числе свежие помидоры и огурцы, макароны, пшеничная мука и яблоки. При этом без изменений осталась средняя цены ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 58,18 рубля за килограмм.

Заметнее всего с 10 по 17 апреля подешевел картофель. Средняя средняя цена килограмма снизилась на 2,74%, до 29,7 рубля.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен за неделю сложилась следующим образом:

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 2,23%, до 65,86 руб./кг;

свежие помидоры — на 2,22%, до 206,27 руб./кг;

пшеничная мука — на 1,65%, до 40,91 руб./кг;

сметана — на 1,37%, до 204,11 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,32%, до 629,08 руб./кг;

свежие огурцы — на 1,27%, до 177,39 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также, согласно подсчетам Татарстанстата, в республике за неделю подешевели куриные яйца, полукопченая колбаса, говядина (кроме бескостного мяса), питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, гречка,

Минимально снизились средние цены на сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный байховый чай, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Также в Татарстане с 10 по 17 апреля зафиксировали снижение средних цен на все овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Помимо картофеля подешевели репчатый лук, столовая свекла, свежая белокочанная капуста и морковь.

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Татьяна Демина