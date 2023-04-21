УНИКС уступил «Зениту» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС в гостях проиграл питерскому «Зениту» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ со счетом 71:83.

Счет в серии стал 1:2 в пользу УНИКСа, она продлится до четырех побед одной из команд. Следующий матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 апреля.

18 апреля казанский УНИКС во второй раз обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, матч завершился счетом 68:59.

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