В Татарстане прошла предпоследняя весенняя ярмарка — видео
В Казани прошла предпоследняя сельскохозяйственная весенняя ярмарка. На ней побывали корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
С продуктами и ценами ознакомился раис Татарстана Рустам Минниханов. Он останавливался у точек и интересовался ассортиментом товаров. На ярмарке была представлена продукция Арского, Кукморского и Мамадышского районов Татарстана. Фермеры завезли товаров на 15 млн рублей.
Например, из села Новый Кинер Арского района привезли большой ассортимент: мед, овощи и соленья.
— Активно покупают и спрашивают, интересуются. У нас есть собственное производство. Там производят очень вкусные соленья, — рассказала Гульнур Сафина.
Ярмарки проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, а также трех площадках Нижнекамска. Их сезон завершится на следующей неделе.
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