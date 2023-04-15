В Татарстане прошла предпоследняя весенняя ярмарка — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани прошла предпоследняя сельскохозяйственная весенняя ярмарка. На ней побывали корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С продуктами и ценами ознакомился раис Татарстана Рустам Минниханов. Он останавливался у точек и интересовался ассортиментом товаров. На ярмарке была представлена продукция Арского, Кукморского и Мамадышского районов Татарстана. Фермеры завезли товаров на 15 млн рублей.

Например, из села Новый Кинер Арского района привезли большой ассортимент: мед, овощи и соленья.

— Активно покупают и спрашивают, интересуются. У нас есть собственное производство. Там производят очень вкусные соленья, — рассказала Гульнур Сафина.

Ярмарки проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, а также трех площадках Нижнекамска. Их сезон завершится на следующей неделе.



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Айрат Назипов