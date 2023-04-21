Политолог: американцы уверены, что многие медиа их сознательно обманывают

В Америке началось постепенное «схлопывание» рынка масс-медиа, следствием стало в том числе закрытие популярного интернет-издания BuzzFeed, существовавшего более 10 лет как «пространство для политических мемов и легких дискуссий по актуальной повестке». Как рассказал ФАН политолог-американист Малек Дудаков, сегодня главным мейнстримовым СМИ в США уже почти никто не верит.



По мнению аналитиков, индустрию либеральных медиа в США подкосила сначала пандемия, а затем инфляционный кризис. Сказался и кризис доверия граждан к медиасреде.

Число подписчиков издания Washington Post впервые за долгие годы упало ниже 3 миллионов, а аудитория CNN всего за 2 года сократилась на 80% и сейчас не превышает 500 тысяч зрителей.

Как сообщил Малек Дудаков, закрытие портала BuzzFeed — только первая ласточка грядущего кризиса масс-медиа в Америке:

— По моим наблюдениям, в Америке существует устойчивый кризис доверия к либеральным медиа. Это очень сильно бьет по их рейтингам, а также по количеству средств, которые они зарабатывают на рекламе. Что вполне логично — чем ниже рейтинг, тем менее охотно рекламодатели расстаются с деньгами. Дошло до того, что тот же телеканал CNN не только резко сокращает персонал, но и выставляет на продажу свою штаб-квартиру в Атланте. Это делается явно не от хорошей жизни, — отметил он.

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Маргарита Головатенко