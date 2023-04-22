Инструкторы по физкультуре дошкольных учреждений просят дать право на досрочную пенсию

Инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений в список специалистов, которые будут иметь право на назначение досрочной трудовой пенсии. С инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает RT.



Она отметила, что в ее адрес поступило коллективное обращение инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений субъектов России.

Лантратова отмечает — работа таких специалистов протекает в специфических условиях. В том числе это психическая напряженность, физическая нагрузка, ответственность за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями. Однако инструкторы не имеют льготного педагогического стажа, аналогичного стажу воспитателей, музыкальных руководителей, логопедов-дефектологов.

В письме на имя председателя правительства России Татьяны Голиковой содержится просьба поручить проработку вопроса о расширении списка должностей и включении в него инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений. Зампред комитета Госдумы считает, что в перечень необходимо включить также социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров и их заместителей.

Фото: pxhere.com

В феврале к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой расширить список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии педагогам, обратился Государственный совет Татарстана. В существующий перечень депутаты Госсовета Татарстана предлагают включать советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Предоставить такое право хотят и воспитателям детсадов, обучающих русскому, родному и иностранным языкам.

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Маргарита Головатенко