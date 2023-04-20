Губернатор Оренбургской области предложил изменить закон об обращении с животными

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в Законодательное собрание Оренбургской области предложения по внесению изменений в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

— Ситуация, сложившаяся с безнадзорными животными в отдельных регионах, может требовать оперативных мер, не предусмотренных федеральным законом. Поэтому предлагается предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере. То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это исходя из существующей в территории ситуации и с учетом мнения жителей, — сказано в сообщении.

Еще губернатор предлагает обязать владельцев домашних животных регистрировать их в порядке, установленным российским правительством. По его мнению, число бродячих особей продолжает расти из-за того, что владельцы, отказываясь от права собственности на них, выпускают их на улицы. А обязательный учет домашних питомцев позволит снизить количество безнадзорных животных и повысить ответственность владельцев за их судьбу, полагает Паслер.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также губернатор предложил создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и закрепить в законе возможность гуманно усыплять бродячих и домашних животных, если они проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безопасности.

Проект изменений в качестве законодательной инициативы должен быть направлен на рассмотрение в Государственную думу.

На прошлой неделе в Оренбурге стая собак загрызла мальчика. 8-летний ребенок пытался спрятаться от них возлей гаражей, где они на него и напали. От полученных травм мальчик скончался.

В феврале сообщалось, что жители Казани подали около 20 обращений о случаях нападения бродячих собак — в среднем это по одному обращению в день.

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Айрат Назипов