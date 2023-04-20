В Казани новый жилой комплекс в «Салават купере» будет называться «Мәхәббәт»

В Казани стало известное название строящегося квартала в жилом в районе «Салават купере». Новый комплекс будет называться «Мәхәббәт». Голосование проходило в официальном сообществе Госжилфонда в соцсети «ВКонтакте».

Всего проголосовали 2 649 человек, из них вариант «Мәхәббәт» выбрали 918 участников опроса.

Всего названий представлено было пять: «Семейный», «Новая волна», «Океан», «Мәхәббәт» и «Ак барс». Отметим, что на втором месте расположился «Океан», за который проголосовали 913 человек. Все варианты были предложены ранее самими соципотечниками — подписчиками группы.

В новом жилом комплексе строятся 16 домов разной этажности. На его территории планируется создать различные игровые комплексы и зоны для отдыха.



Напомним, в январе Госжилфонд при раисе Татарстана приступил к строительству двух соципотечных домов в казанском «Салават купере». Для участников жилищных программ Госжилфонда построят два 10-этажных дома. В каждом из них появится 72 квартиры: 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных.



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Илина Хакимова