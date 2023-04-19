ЦБ объяснил причины снижения инфляции в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2023 года заметно снизилась и составила 2,66% после 10,90% в предыдущем месяце. Как объяснили в пресс-службе отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России, это связано со статистическим эффектом базы.



В расчете годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен. Факторами замедления годового роста цен в округе оставались расширение предложения ряда товаров, ослабление давления со стороны издержек производителей продовольствия и сдержанная динамика потребительского спроса. В целом в России годовая инфляция снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее.

Снижение годовой инфляции в России объясняется эффектом высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный прирост цен в марте прошлого года (7,61% месяц к месяцу). Так, в марте 2023 года инфляция составила 3,51%, что на 7,48 п.п. ниже значения прошлого месяца.

Месячные показатели с поправкой на сезонность в марте преимущественно росли по сравнению с февралем. Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция составит 5,0—7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года потребительские цены в республике выросли на 1,6%. По сравнению с февралем они увеличились на 0,3%.

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Маргарита Головатенко