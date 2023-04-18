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Верховный суд Татарстана вынес частное постановление в адрес главы МВД и прокурора республики

17:02, 18.04.2023 2
Верховный суд Татарстана вынес частное постановление в адрес главы МВД и прокурора республики
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После оглашения приговора «вору в законе» Рашиду Хачатряну и девяти чистопольским фигурантам Верховный суд РТ огласил частное постановление в адрес руководства двух правоохранительных ведомств, в котором указал главе МВД по Татарстану Артему Хохорину и прокурору республики Илдусу Нафикову на недостатки в работе силовиков, требуя принять меры.

Целиком документ судья Айрат Ибатуллин озвучивать не стал, сообщив присутствующим следующее: «В частном постановлении указано о неудовлетворительной работе правоохранительных органов — отделов полиции по Чистопольскому и Алексеевскому району, которые, по мнению суда, не принимали должных мер по пресечению и выявлению преступлений организованной преступной группы».

Суд обязал руководителей указанных ведомств сообщить о принятых мерах в установленный срок

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ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    неужели еще есть какие-то отблески правосудия?!
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  • Анонимно 19 апр
    Вот это я понимаю когда судья имеет своё мнение, и не зависит от прокуратуры!
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