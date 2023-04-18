Власти Татарстана выделят 1,2 млрд рублей на услуги по предоставлению спецодежды и инвентаря медорганизациям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление «Об организации предоставления во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды в государственных медицинских организациях Республики Татарстан в 2023—2025 годах».

Согласно документу, республиканский Кабмин постановил утвердить предельную стоимость приобретения государственными медицинскими организациями услуги по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды в разрезе групп наименований мягкого инвентаря с доставкой до центральной кладовой в 2023—2025 годах, объемы услуг по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды, объемы финансовых затрат и т.д.

В документе сказано, что на приобретение услуг по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды с 1 января по 2023 года будет выделено 385,3 млн рублей. Их распределят между 73 больницами. В 2024 году сумму увеличат до 400,7 млн рублей, в 2025 году — до 416,7 млн рублей. Таким образом, за 3 года Кабмин республики потратит на эти цели 1,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На эти деньги планируется закупить постельное и хирургическое белье, спецодежду, халаты, одеяла, подушки, полотенца и так далее.

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Айрат Назипов