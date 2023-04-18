Банк ЗЕНИТ запустил корпоративные бизнес-карты «Мир»

Фото: предоставлено пресс-службой Банка ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ начал эмиссию корпоративных карт платежной системы «Мир». Оформить ее могут как новые, так и действующие клиенты банка. Комиссия за выпуск не взимается.

Бизнес-картами от Банка ЗЕНИТ удобно и надежно оплачивать представительские, хозяйственные и командировочные расходы. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступно приобретение товаров и услуг в интернет-магазинах. Клиент может заказать неограниченное количество бизнес-карт и на каждую установить расходный лимит в соответствии с потребностями бизнеса.

Владельцы смартфонов на Android могут совершать офлайн-покупки смартфоном при помощи сервиса Mir Pay. Для оформления карты достаточно оставить заявку на сайте (16+), в интернет-банке для бизнеса или в офисах банка.



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