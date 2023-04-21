В Казани отреставрируют усадьбу Сухановых, в которой находилась явочная квартира РСДРП(б)

Фото: google maps

Как выяснило «Реальное время», в Казани отреставрируют очередной объект культурного наследия. Речь идет об усадьбе Сухановых, где в 1905 году находилась явочная квартира Казанского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Двухэтажное здание №31 расположено в самом центре города на улице Ульянова-Ленина. Стоимость его обновления оценивается в 9,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что дом по-прежнему является жилым и потому часть затрат будет покрываться из его фонда капремонта общего имущества.

Кровля основного дома утрачена на 60%

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является не единственным источником финансирования. Часть затрат также придется на республиканский и городской бюджеты. Что касается проектной документации, то она уже прошла поэтапное согласование, в том числе и Комитетом по охране объектов культурного наследия.

Согласно расчетам проектировщиков, наружные стены из сруба были утрачены на 25%, каркасные — на 55%, внутренние перегородки — на 40%, кровля — на 60%, а оконные и дверные проемы и вовсе на все 90%. Таким образом, общее состояние дома признано неудовлетворительным. Как отмечается в документации, большая часть имеющихся норм нарушена, но опасность обрушения или другая угроза для проживающих в нем людей полностью отсутствует.

Фото: скриншот проектной документации. Главный (южный) фасад, выходящий на ул. Ульянова-Ленина

Чтобы восстановить здание, подрядчику в первую очередь будет необходимо усилить фундаменты, а также обновить кладку цоколя стен (замена кирпича и устройство гидроизоляции). Конструкцию крыши также зачистят от следов старости и утеплят. Кровля, как и системы водоотведения, вместе с ограждениями будет заменена.

Вместе с этим исполнитель обновит фасады, полы, лестницы, крыльцо, проемы и ряд элементов обшивки. Конечным этапом станет полное переустройство всех инженерных систем (электропроводка, водо- и газоснабжение и другие).

Фото: скриншот проектной документации. Подкровельное пространство

Купеческая усадьба имеет лиственный сад

Главный дом усадьбы Сухановых — это двухэтажное деревянное здание, выполненное по индивидуальному проекту. Объект имеет характерные черты русской купеческой усадьбы XIX века. Он расположен на узком вытянутом участке, а на красную линию выходит лишь торцевой фасад, вход же располагается во дворе.

Дом состоит из нескольких частей — основной объем срубной конструкции стоит на выступающем цоколе, в нем располагаются квартиры. К нему приставлен пристрой каркасно-обшивной конструкции, в котором находится лестница и вспомогательные помещения. К пристрою поставлен еще один объем срубной конструкции, в котором также имеются квартиры.

Фото: скриншот проектной документации. Общий вид на объект со стороны ул. Ульянова-Ленина

С северо-западной стороны к здания примыкает сад с лиственными деревьями и газонами. Сам участок огорожен современным забором, в котором установлены проездные металлические ворота с калиткой. Инженерные сети также являются не старыми, но их состояние оценивается как критическое и изношенное.

Что касается деталей наружного и внутреннего интерьера, а также исторической мебели, предметов прикладного искусства и живописи, то все это утрачено.

Фото: скриншот проектной документации. Место общего пользования, расположенное на втором этаже

Дом имеет отношение к становлению татарского театра

Предположительно, усадьба была построена в середине XIX века Шарафутдином Габитовым. В архивных источниках о нем сохранилось немного информации, известно лишь то, что в 1860 году Габитов выехал в Китай в качестве сотрудника российского консульства в Синьцзяне. Затем владение домом перешло дворянину Мортирию Суханову.

В 1905 году в здании находилась явочная квартира Казанского комитета РСДРП(б). В его флигеле с 1909 до 1918 года жил один из организаторов комитета Абрам Комлев, который был женат на дочери Суханова.

Фото: скриншот проектной документации. Дворовый (северо-западный) фасад объекта (дощатый пристрой)

Усадьба также имеет отношение к истории становления татарского профессионального театра. Так, в 1903 году в этом самом доме впервые была сыграна турецкая пьеса «Жалкое дитя». В это время зданием все еще владела одна семья Сухановых.

После революции 1917 года этот дом стал уже многоквартирным, так как в него было заселено сразу несколько семей. Отметим, что таким он является и по сей день.

27 июля 1987 года постановлением Совета министров Татарской АССР «О включении в список памятников истории и культуры объектов Казани» усадьба стала охраняемой.

Фото: скриншот проектной документации. Дворовый (юго-западный) фасад объекта (дощатый пристрой)

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Максим Кокунин