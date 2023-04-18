За сутки в России выявили 5 257 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За прошедшие сутки в России подтвердилось 5 257 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 1 240 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 776 383 человека.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 416 жителей России, всего выздоровевших — 22 165 514 человек.

Помимо этого, коронавирус унес жизни 37 россиян. С начала пандемии от инфекции скончался 397 901 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов