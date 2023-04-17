Житель Нижнекамска перечислил мошенникам более 400 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Житель Нижнекамска лишился 415 тысяч рублей, поверив злоумышленникам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



«Сотрудница правоохранительных органов» заявила 33-летнему мужчине, что кто-то использовал его персональные данные и совершает несанкционированный денежный перевод, за что ему якобы грозит уголовная ответственность. Мужчина захотел отменить транзакцию, и для решения проблемы злоумышленница перевела разговор на «банковского работника».

Последний знал все личные данные мужчины и информацию о его счетах и уточнил, является ли он инициатором данных переводов. Потерпевший поверил, что ему звонят из банка, и перечислил деньги несколькими переводами — его убедили, что такая операция была необходима для приостановления несанкционированных переводов и сохранения средств. В момент осуществления банковских операций финансист все время был на связи и называл конкретные адреса, куда необходимо идти.

Спустя некоторое время мужчина позвонил на горячую линию банка, чтобы узнать свое финансовое положение. Однако там ему сообщили, что он стал жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В начале марта жительница Набережных Челнов отдала мошенникам более 9 миллионов рублей. Женщине позвонил злоумышленник и представился банковским менеджером. После этого он сообщил, что ее личный кабинет банка взломан, а средства находятся под угрозой хищения. Далее мошенник предложил способ, как обезопасить свой счет: снять деньги во всех банках, услугами которых она пользуется, и перевести их на «безопасный» счет. 52-летняя жительница Челнов согласилась выполнять все их требования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко