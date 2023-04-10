Мошенники выманили у жительницы Челнов более 9 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Жительница Набережных Челнов в начале марта отдала мошенникам более 9 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Женщине позвонил злоумышленник и представился банковским менеджером. После этого он сообщил, что ее личный кабинет банка взломан, а средства находятся под угрозой хищения. Далее мошенник предложил способ, как обезопасить свой счет: снять деньги во всех банках, услугами которых пользуется челнинка, и перевести их на «безопасный» счет.

52-летняя жительница Челнов согласилась выполнять все их требования. После этого мужчина сообщил, что оформили кредит на имя потерпевшей. Чтобы отменить заявку, необходимо оформить кредиты и тем самым «закрыть несанкционированные займы», женщина согласилась.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

После этого мошенники заявили, что защитить банковские счета челнинки невозможно. Причина — у нее, вероятно, есть еще накопления, которые необходимо обналичить. Женщина отправилась в соседний регион, чтобы снять деньги.

Так, злоумышленники выманивали деньги у потерпевшей в течение трех недель. За это время она обналичила и взяла кредиты на сумму 9,3 миллиона рублей. Однако мошенники потребовали 1 миллион рублей. Когда челнинка отказалась его перевести, они пригрозили: «У вас будут проблемы».

Потерпевшая обратилась в полицию после этих угроз. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 19-летний житель Казани попался на удочку мошенников, поверив, что ему пишет голливудская актриса Анджелина Джоли. Он согласился «отмывать» для нее деньги за солидную комиссию.

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Елизавета Пуншева