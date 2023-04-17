В Татарстане количество точек с сервисом снятия наличных на кассах увеличилось в 2,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане увеличилось количество точек с сервисом «наличные на кассе» — по состоянию на 1 января 2023 года оно достигло 850, что превышает показатель июля 2022 года более чем в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Сервис позволяет снимать до 5 тысяч рублей в день и до 30 тысяч рублей в месяц с банковской карты на кассе торговой точки при совершении любой покупки. В среднем по России с помощью сервиса снимали 2 тысячи рублей.

— Развитие сервиса «наличные на кассе» перспективно, особенно в небольших населенных пунктах, где мало или совсем нет банков или банкоматов, пояснил управляющий отделением Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы могут воспользоваться сервисом в супермаркетах, небольших магазинах и ряде автозаправочных станций.

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Маргарита Головатенко