Изготовление тюбетеек и проекты по сохранению родного языка: в Татарстан вернется детский форум «Тартария»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В этом году межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария» вернется в Татарстан. Напомним, несколько лет это мероприятие проводилось на базе оздоровительного лагеря «Кама» в Мамадышском районе, а также в лагере «Заречье», расположенном в Казани. Прошлый год оказался исключением, и форум перенесли на территорию Краснодарского края. Однако стоит отметить, что географические изменения оказались далеко не единственными. Детали — в материале «Реального времени».

На проведение форума Минобрнауки Татарстана потратит более 3,7 млн рублей

В текущем году Минобрнауки Татарстана планирует потратить на «Тартарию» более 3,7 миллиона рублей. Из них 900 тысяч рублей уйдет на обеспечение материально-техническими, методическими и кадровыми ресурсами для организации мероприятия. Еще чуть более 2,8 миллиона направят на оказание услуг по организации отдыха и приобретению путевок в лагерь, где и будет проходить форум.

В прошлом году путевки на «Тартарию» не закупались, потому как мероприятие проходило на Черноморском побережье и организацией детского отдыха занималась другая сторона. Однако на обеспечение ресурсами все же было выделено 1,4 миллиона рублей.

Что касается позапрошлого, 2021 года, то тогда на путевки было потрачено более 2,4 миллиона рублей. Еще 2,2 миллиона были также направлены на совместную организацию речевых смен «Тартария» и «Гөлстан».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ежегодно в мероприятии участвуют 150 школьников

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минобрнауки Татарстана, в целях изучения татарского языка, сохранения национальной культуры и истории форум «Тартария» проводится ежегодно начиная с 2014 года. В нем принимают участие 150 ребят из самой республики и других субъектов России. Как правило, это дети из числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов и конференций.

Проект осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019—2025 годы», утвержденной постановлением Кабмина от 3 марта 2019 года, и государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023—2030 годы».

Программа форума реализуется в формате 18-дневной смены, в течение которой дети изучают национальные традиции татарского народа, принимают участие в национальных праздниках и играх. Также школьники приобретают навыки в разработке социальных проектов в поддержку татарского языка.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Четыре экскурсии, 84 мастер-класса и другие мероприятия

Точное место проведения «Тартарии» в этом году пока еще не известно, так как Минобрнауки должно будет назвать адрес исполнителю лишь в течение 10 дней с момента подписания контракта. Известно, что смена продлится традиционные 18 дней и должна будет завершиться до 31 августа. В ней примут участие дети в возрасте от 10 до 17 лет.

Для всех школьников будут проведены 84 мастер-класса по четырем направлениям (по 21 на каждое):

проектная деятельность;

национальная культура;

обучение родному языку;

изготовление национальных кукол и тюбетеек.

Для их организации и проведения в лагере будут работать 15 различных педагогов и модераторов, которых наберет сам исполнитель, он же составит для них расписание. Они же займутся проведением семинаров, тренингов, конкурсов, дискуссий, конференций, концертов и интеллектуальных игр на татарском языке.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также исполнитель должен будет организовать для детей не менее четырех экскурсий: одну на автобусе с гидом, три с посещением достопримечательностей Татарстана. Продолжительность каждой из них составит не менее 6 часов. Для этого арендуют четыре автобуса, в которых будут находиться не менее 11 сопровождающих.

Подрядчик обеспечит не только людьми, но и техникой с «сувениркой»

Подрядчик также обязуется разработать дизайн-макет логотипа и баннера смены на русском и татарском языках. Вместе с этим он должен будет вести ежедневную фото- и видеосъемку. По завершении мероприятия исполнитель должен будет представить заказчику не менее 200 фотографий и один 10-минутный видеоролик.

Его задачей также будет обеспечивать форум всем необходимым звуковым оборудованием (микрофоны, колонки, сабвуферы, микшерский пульт, усилители и ноутбук). В технический райдер, оборудование из которого ему предстоит не только поставить, но и настроить, войдет и аппаратура для показа (мультимедийный проектор и экран размерами 1,5 на 2,5 метра).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также он должен будет изготовить по 150 штук: футболок, рюкзаков, блокнотов, ручек, сертификатов и другой сувенирной продукции.

Этим летом в детские лагеря Татарстана отправятся более тысячи участников татароязычных смен

Напомним, этим летом Министерство образования и науки Татарстана отправит в детские оздоровительные лагеря более 1,2 тысячи участников межрегиональных смен и форумов, большая часть которых нацелена на речевую практику по татарскому языку. Общая стоимость организации отдыха оценивается в 16,8 миллиона рублей, которые планируется выделить из республиканского бюджета.

На территориях всех учреждений, куда направят школьников, будут площадки для построений, сцены со звуковым и световым оборудованием, спортивные сооружения и лесопарковые зоны.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ребят ожидают практические занятия по изучению татарского языка трех уровней (начальный, средний, высший), проведение мастер-классов по кожевенному делу и игре на курае, изучение татарских народных песен и танцев. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин