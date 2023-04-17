Минэкономразвития: турпоток по России в 2023 году вырастет на 7,3 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство экономического развития России прогнозирует рост турпотока внутри страны в 2023 году на 5,2%, или на 7,3 миллиона человек. Об этом рассказал замглавы ведомства Максим Колесников.

Поток туристов по 18 туристическим макрорегионам России в этом году должен вырасти на 5,5%. Это 4,4 миллиона путешественников.

Как следствие, вырастет нагрузка на гостиницы. По прогнозу Минэкономразвития России, клиентов у коллективных средств размещения будет больше на 52%, или на 3,8 млн человек, а у индивидуальных — на 42%, или на 3,5 млн туристов, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказывал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, в 2022 году внутренний турпоток составил 62,5 миллиона человек. В зимние каникулы этого года по стране путешествовали более 12 миллионов жителей, что на 10—15% больше, чем за январские праздничные дни прошлого года.



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Татьяна Демина