Турпоток по России на зимних каникулах составил 12 миллионов человек

По России за период зимних каникул показатель турпотока вырос на 10—15% за год, до более 12 миллионов человек, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом он сказал в ходе совещания, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.



По словам Чернышенко, также не меньшим спросом у туристов пользовались и отели. Он подчеркнул, что в среднем они были загружены на 70—95%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также он cообщил, что туристы выбирали не только традиционные маршруты для отдыха (Казань, Москва, Санкт-Петербург). Так, Чернышенко отметил, что 3 миллиона туристов решили отдохнуть в праздники на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сахалинской области, Шерегеша и Сочи. Проводили россияне зимние каникулы и на курортах европейской части России и Урала.

В заключение Чернышенко подметил, что россияне все чаще на зимних каникулах отдыхают в соседних регионах, либо остаются в своем.

По данным Комитета по развитию туризма Казани, город в новогодние каникулы посетило около 160 тысяч туристов. Это на 22 тысячи больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Антон Гаврилов