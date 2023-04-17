В Казани простились с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани прошла церемония прощания с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером. Он умер 14 апреля на 87-м году жизни.

Церемония прощания прошла в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Качалова, в котором Вадим Кешнер работал с 1961 года. Проститься с ним пришли близкие, коллеги и поклонники его творчества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проводили артиста в последний путь под аплодисменты. Похоронят его на Арском кладбище.

Вадиму Кешнеру было 86 лет. На сцене театра Качалова он сыграл сотни ролей, в том числе Петра Чайковского в литературно-музыкальном спектакле «Жизнь для вечности» в проекте с дирижером Натаном Рахлиным и ГСО РТ. Он преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

В 2017 году, когда Вадим Кешнер праздновал свой юбилей, «Реальное время» взяло у него интервью. Он рассказал об отношении к современному театру, о том, как ему, сыну «врага народа», пришлось пробиваться в жизни, о предке-датчанине, который выкупил из крепостной неволи будущего великого скульптора Опекушина.



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Татьяна Демина