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В Казани простились с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером

12:40, 17.04.2023
В Казани простились с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани прошла церемония прощания с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером. Он умер 14 апреля на 87-м году жизни.

Церемония прощания прошла в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Качалова, в котором Вадим Кешнер работал с 1961 года. Проститься с ним пришли близкие, коллеги и поклонники его творчества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проводили артиста в последний путь под аплодисменты. Похоронят его на Арском кладбище.

Вадиму Кешнеру было 86 лет. На сцене театра Качалова он сыграл сотни ролей, в том числе Петра Чайковского в литературно-музыкальном спектакле «Жизнь для вечности» в проекте с дирижером Натаном Рахлиным и ГСО РТ. Он преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В 2017 году, когда Вадим Кешнер праздновал свой юбилей, «Реальное время» взяло у него интервью. Он рассказал об отношении к современному театру, о том, как ему, сыну «врага народа», пришлось пробиваться в жизни, о предке-датчанине, который выкупил из крепостной неволи будущего великого скульптора Опекушина.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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