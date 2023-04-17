В Казани простились с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером
В Казани прошла церемония прощания с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером. Он умер 14 апреля на 87-м году жизни.
Церемония прощания прошла в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Качалова, в котором Вадим Кешнер работал с 1961 года. Проститься с ним пришли близкие, коллеги и поклонники его творчества.
Проводили артиста в последний путь под аплодисменты. Похоронят его на Арском кладбище.
Вадиму Кешнеру было 86 лет. На сцене театра Качалова он сыграл сотни ролей, в том числе Петра Чайковского в литературно-музыкальном спектакле «Жизнь для вечности» в проекте с дирижером Натаном Рахлиным и ГСО РТ. Он преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского.
В 2017 году, когда Вадим Кешнер праздновал свой юбилей, «Реальное время» взяло у него интервью. Он рассказал об отношении к современному театру, о том, как ему, сыну «врага народа», пришлось пробиваться в жизни, о предке-датчанине, который выкупил из крепостной неволи будущего великого скульптора Опекушина.
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