Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам лишения свободы

Фото: Московские суды общей юрисдикции

Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

— Путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — огласили приговор в суде.

Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, год назад Владимир Кара-Мурза* попал в в реестр физлиц-иноагентов.

*включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.



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Айрат Назипов