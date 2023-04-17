Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
— Путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — огласили приговор в суде.
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа «секретно».
Напомним, год назад Владимир Кара-Мурза* попал в в реестр физлиц-иноагентов.
*включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.
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