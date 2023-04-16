Ювелир: «Актуальными остаются ювелирные украшения с хищными животными»

В этом весенне-летнем сезоне актуальными станут украшения с мотивами живой природы и изделия неправильных геометрических фигур. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.

— Актуальными остаются ювелирные украшения с хищными животными — леопарды, пантеры, тигры, львы. Изделия могут быть как максимально приближены к реалистичному виду животного, так и абстрактной формы. Такие украшения хорошо сочетаются практически с любым стилем одежды — классический, деловой, романтический, гламур, кэжуал, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Ракутина уточнила, что стоит присмотреться к украшениям розового оттенка или с градиентом.

— Можно комбинировать одновременно несколько браслетов, колец на одной руке, украшать шею несколькими цепями. Например, надеть один браслет широкий и жесткий, а два других — в виде цепей классических и фантазийных плетений или со вставками камней. Много разных фаланговых колец можно носить не только на одной руке, но и несколько на одном пальце, — подчеркнула эксперт.

Напомним, в России за год более чем на четверть выросли продажи серебряных украшений. В Казани средний чек на серебряные украшения увеличился на 19%. Отрицательная динамика продаж изделий из данного материала была зафиксирована только в Санкт-Петербурге (-2,6%).

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Елизавета Пуншева