Специалист перечислила плюсы телемедицины

К телемедицине необходимо относиться серьезно, несмотря на то, что многие воспринимают ее скептически. Нужно вникнуть в эту тему, чтобы оценить ее пользу. Об этом заявила заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Нино Джаиани.

— Особенно актуальны наши консультации у пациентов нехирургических специальностей, у лиц с заболеваниями терапевтического, неврологического, кардиологического, пульмонологического, эндокринологического, ревматологического профиля, в частности у пациентов с хроническими заболеваниями, — цитирует ее Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru

По ее словам, специалисты дают пациентам ответы на волнующие вопросы. При этом, когда врач замечает у людей серьезные симптомы, он советует показаться очно. Это снижает нагрузку на поликлиники и больницы.

Напомним, каждый десятый россиянин обращается за онлайн-консультациями к врачам. В опросе приняли участие 3 тысячи представителей населения. Было замечено, что за консультациями чаще всего обращаются женщины — 12%, и всего 8% мужчин.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева