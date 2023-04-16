Путин поздравил верующих россиян с Пасхой

Фото: telegram/news_kremlin

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

— Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей, — отметил президент.

Глава государства отдельно отметил «созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви» и других христианских конфессий. Путин подчеркнул, что именно их деятельность сохраняет историческое и культурное наследие, укрепляет институт семьи, воспитание молодежи, а также способствует гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений.

— Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору, — резюмировал президент.

Владимир Путин посетил сегодня пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен в честь праздника проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также на богослужении был и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Илина Хакимова