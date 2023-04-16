Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: telegram/news_kremlin

Президент России Владимир Путин посетил сегодня пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен в честь праздника проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также на богослужении был и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице прошла самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед самым завершением патриаршей литургии в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

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Илина Хакимова