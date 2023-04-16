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Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

08:23, 16.04.2023 3
Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Фото: telegram/news_kremlin

Президент России Владимир Путин посетил сегодня пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен в честь праздника проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также на богослужении был и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице прошла самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед самым завершением патриаршей литургии в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Снова один.
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    Анонимно 16 апр
    С дивизией им. Дзержинского по периметру?
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    Анонимно 16 апр
    ну почему же один, со своей свитой
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