Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи и Ураза-байрама

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи и Ураза-байрама. Он отметил, что в ближайшие дни пройдут массовые религиозные мероприятия основных конфессий республики.

Так, сегодня вечером состоится 11-й республиканский ифтар, а завтра, 16 апреля, православные отметят Пасху. 21 апреля мусульмане будут праздновать завершение месяца Рамадан — Ураза-байрам.

— В эти дни повсеместно пройдут праздничные богослужения с большим числом участников. Я обращаюсь к МВД и Росгвардии — необходимо обеспечить усиление мер по охране общественного порядка и безопасности, комплекс мер по антитеррористической защищенности, — подчеркнул Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани XI Республиканский ифтар пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо». Ифтар примет 11 тысяч человек. Среди них — мусульмане со всех уголков Татарстана, в том числе нуждающиеся и люди с ОВЗ, руководители различного уровня, иностранные послы, а также консулы.



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Айрат Назипов