Коневод добился возмещения убытков от властей Муслюмово за снос фермы

Фермеру по ошибке выделили чужую землю

Муслюмовский фермер Марат Афзалов в 2014 году запросил у районного исполкома землю в аренду на 10 лет. Участок власти выделили, вскоре глава КФХ получил разрешение на строительство и основал семейную ферму на 100 лошадей.

Когда сельхозпредприятие было построено, выяснилось, что выделенная под него земля принадлежит другой фирме. Предпринимателя обязали снести ферму и все хозяйственные постройки.

Марат Афзалов подал иск против районного исполкома, требуя возмещения убытков, которые он понес в результате допущенной чиновниками ошибки. Ущерб фермер оценил в 5,8 млн рублей, однако муниципальные власти не спешат оплачивать расходы на строительство конефермы и ее демонтаж.

Фермер Афзалов на хорошем счету в районе, его не раз отмечали как передовика сельского хозяйства. В прошлом году на встрече главы Муслюмовского района с аграриями главу КФХ наградили почетной грамотой Минсельхозпрода РТ.

На встрече главы Муслюмовского района с аграриями главу КФХ Марата Афзалова наградили почетной грамотой Минсельхозпрода РТ. Фото: muslumovo.tatarstan.ru

Землю вернуть, ферму на 100 лошадей снести

Проблемы коневода начались в 2016 году, когда суд признал его договор аренды земли недействительным. В 2021 году участок был истребован из незаконного владения главы КФХ в пользу ООО «Агрокомпания». Здание «Семейная конеферма на 100

лошадей» площадью 538,1 кв. м на этой земле сочли самовольной постройкой. Марата Афзалова обязали демонтировать строение.

— Поскольку исполнительный комитет Муслюмовского муниципального района не обладал правом выдела земельного участка, проведя указанный раздел и предоставив земельный участок истцу, он нарушил его право на получение объекта в аренду свободным от прав иных лиц, — указал суд.

Марату Афзалову ничего не оставалось, как исполнить решение суда, снести конеферму и вернуть участок. Сейчас он добивается выплаты компенсации за понесенные убытки.

Изначально, подавая иск в татарстанский арбитраж, Афзалов хотел взыскать 7,04 млн рублей убытков. Затем уменьшил сумму требований до 5,8 млн в связи с тем, что организация, строившая конеферму, не была плательщиком НДС. В апреле прошлого года суд его требования удовлетворил, в апелляции решение устояло. Однако поволжский арбитраж судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Фермеру вернут около 5 млн рублей

Суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении надлежит дать оценку документам, подтверждающим размер предъявленных к взысканию убытков, а также установить метод разборки конефермы, возможность в дальнейшем использовать демонтированный материал или сам объект, смонтировав его в другом месте, либо установить, что при разборке конефермы произошло полное уничтожение объекта.

При новом рассмотрении дела в декабре прошлого года Марат Афзалов вновь уменьшил свои требования до 4,92 млн рублей, исключив из убытков стоимость строительных материалов, оставшихся после разбора фермы. Представители районного исполкома заявили о пропуске срока исковой давности и несогласии с требованиями, хотя признали наличие причинно-следственной связи между своими действиями и убытками фермера. Однако они полагали, что Афзалов документально их не подтвердил.

Суд тем не менее решил удовлетворить иск коневода. Решение может быть обжаловано.

Василя Ширшова