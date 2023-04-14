В Агрызском районе Татарстана шесть с половиной часов искали двух рыбаков, вышедших на воду на маломерном судне

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

14 апреля в Агрызском районе Татарстана около шести с половиной часов искали двух рыбаков, вышедших на воду на маломерном судне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В 7:31 поступило сообщение о том, что двух рыбаков унесло далеко от берега на лодке ПВХ. Мужчины замерзают и не могут добраться до берега из-за высоких волн — их высота достигала 1,5 метра. В качестве ориентира обозначили село Красный Бор.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Все это время мужчины прятались в рыбацком домике на одном из островов Камы.

Из-за штормовой погоды поиски рыбаков задержались. Их доставили до берега в 14:00.

В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили о запрете выхода в республике на водоемы на маломерных судах до 22 апреля 2023 года. Штраф за нарушение составляет от 5 до 10 тыс. рублей.

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Елизавета Пуншева