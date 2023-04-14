Ученый КФУ сообщил о наступлении сезона активности змей в Татарстане

В Татарстане наступил сезон активности змей — они стали пробуждаться от спячки. Об этом сообщил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильдар Хайрутдинов.

По его словам, речь идет, в том числе о гадюках и ужах обыкновенных. Из-за раннего наступления тепла они проснулись раньше обычного.

— Сейчас мы можем говорить о том, что в Татарстане наступил сезон активности змей. Животные стали выходить из спячки. Всю зиму они спали. А сейчас, когда земля начала прогреваться, змеи активизировались, скоро они начнут размножаться. Пробуждению змей способствуют изменения погодных характеристик. Гадюки в наших широтах обычно просыпаются в двадцатых числах апреля — начале мая. Но в этом году первые встречи с ними зафиксированы в конце марта — начале апреля, — подчеркнул он.

Хайрутдинов напомнил, что в Татарстане обитают обыкновенные и степные гадюки, обыкновенные ужи и обыкновенные медянки. Чаще всего в регионе встречаются ужи, которые не ядовиты. Ядовитыми являются гадюки.

Фото: pxhere.com

— Если вы увидели змею, ни в коем случае ее не трогайте. Лучше априори считать всех змей опасными и всячески избегать контакта с ними. Конечно, обыкновенный уж или медянка при контакте не доставят неприятностей. Но вот гадюки могут укусить, а их укусы являются ядовитыми. В местах обитания змей необходимо проявлять осторожность — не собирать ягоды и грибы, не убедившись, что поблизости нет змей. Они зачастую находятся в неподвижном состоянии до самого последнего момента. В местах обитания змей необходимо носить высокую и крепкую обувь, которую змеи не смогут прокусить, — предупредил ученый.

Он отметил, что если змея все же укусила, необходимо немедленно доставить пострадавшего к врачу. При этом нельзя прижигать место укуса, делать глубокие сечения и ставить жгут. Стоит зафиксировать конечность и обеспечить человека обильным питьем и антигистаминным препаратом.

— Да, змеи обладают ядом. Но из большого количества видов змей, которые обитают на Земле, известно только 500—600 ядовитых форм. Надо учитывать, что змеи питаются колоссальным количеством грызунов, которые являются переносчиками опасных для человека инфекционных заболеваний. Кроме того, яд змей является ценным сырьем для медицинской промышленности, поскольку на его основе делаются противоядия и широкий спектр разнообразных препаратов, — добавил доцент.

В прошлом году сообщение о наступлении сезона активности змей поступило лишь в конце мая. Первый в Татарстане случай укуса гадюки зафиксировали 22 мая. Ядовитая змея укусила молодого человека в тот момент, когда он убирался на кладбище.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева