Теннисист Александр Зверев о Данииле Медведеве: «Я крайне разочарован им как спортсменом»

Фото: скриншот youtube.com/Private Talks (Даниил Медведев)

Немецкий теннисист Александр Зверев в интервью телеканалу Sky Sports назвал своего российского коллегу Даниила Медведева одним из самых нечестных игроков в мире. По его словам, он разочарован им как спортсменом.

— Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать, — приводят слова Зверева «Известия».

Свое негодование теннисист пояснил тем, что россиянин, побеждая со счетом 4:3 в третьем сете матча турнира в Монте-Карло, взял туалетный перерыв и покинул корт.

— В матче была тысяча ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом, — заявил немецкий теннисист.



Напомним, в начале апреля россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:3. Соперники провели на корте полтора часа.



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Антон Гаврилов