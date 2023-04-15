Российские геймеры рассказали, какие фильмы по мотивам игр хотели бы увидеть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России 45% геймеров хотели бы увидеть фильм, снятый по одноименной игре Atomic Heart. Еще 44% любителей заявили, что не отказались бы от кинокартины, сюжет которой будет основан на событиях игры Cyberpunk 2077. Об этом говорится в результатах совместного исследования Skillbox и VK Play.

Хотят увидеть фильм, снятый по серии игр God of War и Red Dead Redemption, 35% геймеров. В списке предпочтений игроманов также кино по игре Grand Theft Auto (26%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению разработчиков и геймеров, лучшими фильмами, в основу которых положен сюжет одноименных игр, стали «Варкрафт» (43%), мультсериал «Аркейн» по игре League of Legends (42%), «Одни из нас» (38%), «Мортал Комбат»(28%). В топ также попал фильм «Анчартед: На картах не значится», снятый по серии игр Uncharted.



В антирейтинг вошли фильмы: «Фар Край» (21%), «Хитман» (20%), «Need for speed: Жажда скорости» (19%), «Соник в кино» и «Супербратья Марио» (16%).

Вместе с тем выяснилось, что 68% геймеров и разработчиков положительно относятся к фильмам, снятым по играм.

Напомним, 21% россиян хотя бы раз сталкивались со взломом своего игрового аккаунта. Еще 40% геймеров в результате происков злоумышленников оставались без внутриигровой валюты либо предметов.



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Антон Гаврилов