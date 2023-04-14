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Онкологу из Казани присвоили звание «Заслуженный врач России»

13:19, 14.04.2023
Онкологу из Казани присвоили звание «Заслуженный врач России»
Фото: oncort.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РФ» заместителю главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Ильсуру Шаймарданову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ильсур Шаймарданов получил высшее образование в Казанском государственном медицинском институте в 1992 году. Тогда же начал работать в РКБ. Заместителем главного врача по медицинской части ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ им. проф. М.З. Сигала» стал в 2005 году.

Шаймарданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач Татарстана. Награжден почетными грамотами Минздрава России Татарстана, благодарственным письмом председателя Госсовета РТ и юбилейной медалью «В память 1000-летия Казани».

Фото: kremlin.ru

В конце марта президент России удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Так, почетное звание «Заслуженный врач России» получил гендиректор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Рустем Хайруллин.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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