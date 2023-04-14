Онкологу из Казани присвоили звание «Заслуженный врач России»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РФ» заместителю главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Ильсуру Шаймарданову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ильсур Шаймарданов получил высшее образование в Казанском государственном медицинском институте в 1992 году. Тогда же начал работать в РКБ. Заместителем главного врача по медицинской части ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ им. проф. М.З. Сигала» стал в 2005 году.
Шаймарданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач Татарстана. Награжден почетными грамотами Минздрава России Татарстана, благодарственным письмом председателя Госсовета РТ и юбилейной медалью «В память 1000-летия Казани».
В конце марта президент России удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Так, почетное звание «Заслуженный врач России» получил гендиректор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Рустем Хайруллин.
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