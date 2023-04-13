В Казани продлили ограничение движения на улице Стадионной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани продлили ограничение движения на участке улицы Стадионной в связи со строительством жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение продлится до 31 июля. Закрыт тротуар возле зданий №1 и №5 и частично закрыта дорога по проезжей части.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае прошлого года сообщалось, что на этом участке ограничение движения продлится до 15 апреля 2023 года.

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Елизавета Пуншева