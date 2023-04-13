Петр Колтыпин: «Важность работы с молодым поколением сложно переоценить»

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин и известный российский журналист, бизнес-тренер Нина Зверева обсудили работу Сбера с молодым поколением в рамках Открытого диалога «Быть, а не казаться». Петр Колтыпин отметил, что территориальный банк сегодня изучает лучшие мировые практики и новейшие подходы в организации современного образования детей и подростков.



— Важность работы с молодым поколением сложно переоценить. От нашей сегодняшней системы образования, воспитания и развития зависит культура, экономика и уровень жизни населения регионов в ближайшем будущем. У Сбера при этом есть все ресурсы и возможности не ограничиваться только участием в строительстве инфраструктурных объектов, но и совместно с профильными министерствами развивать образовательные программы, внедряя лучшие и максимально эффективные мировые практики, направленные на развитие наших детей, молодежи, — заявил он.



Петр Колтыпин сообщил, в январе 2023 года тербанк организовал поездку команды от Нижнего Новгорода, Перми и Кирова в Армению, пригласив представителей от министерств образования, корпораций развития регионов и других заинтересованных сторон.

— Наша объединенная команда посетила три передовые школы как основного образования, являющихся своеобразной лабораторией для создания новых подходов к образовательной программе и базой для повышения квалификации учителей со всей страны, так и центры дополнительного образования подростков по направлению креативных и цифровых индустрий, — отметил Петр Колтыпин.