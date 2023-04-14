Охранники и бухгалтеры: казанцы назвали самые скучные профессии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 12% опрошенных считают, что самая скучная работа у охранников. Еще 11% респондентов заявили, что скучна профессия бухгалтера, а 8% — продавца, говорится в результатах исследования SuperJob.

Некоторые охранники и продавцы подтверждают, что им скучно на работе — 15% и 10% опрошенных представителей этих профессий соответственно. Большинство бухгалтеров — 65% — не согласны, что их профессию можно называть скучной.

Работа кажется рутинной также каждому десятому оператору call-центров, каждому пятому офис-менеджеру и 13% сисадминов. Среди тех, кто никогда не сталкивался с синдромом хронической скуки, больше всего учителей (72%), воспитателей (68%) и врачей (51%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тех, кому никогда не приходится скучать на работе, в Казани больше среди женщин, чем среди мужчин — 51 и 40% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 25% среди молодежи до 24 лет и 57% — среди горожан в возрасте старше 45 лет.



Согласно другому исследованию, бухгалтер — одна из профессий, которую в большей степени доверяют женщинам. Также сюда относится специальность фармацевта.



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Антон Гаврилов