Татарстанцам рассказали, как и где можно готовить шашлыки весной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Весной в период действия особого противопожарного режима татарстанцам запрещается готовить шашлыки и другие блюда на огне на территориях, которые граничат с лесами. Их список утвержден властями Татарстана, сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.

— Что касается приготовления пищи на огне, то здесь у нас традиционно запрет на приготовление пищи, так называемого шашлыка, действует только в населенных пунктах, садоводческих товариществах и территориях, которые граничат с лесами. У нас принято в этом году постановление кабинета министров Республики Татарстана, которое утверждает перечень данных населенных пунктов. Данное постановление №209 от 6 марта 2023 года. У нас всего на территории республики 116 населенных пунктов, 75 садоводческих товариществ и 84 детских оздоровительных лагеря, которые граничат с лесами, — разъяснил он.

Если населенный пункт или садоводческое товарищество не входит в список, то приготовление пищи на открытом огне разрешается, уточнил Максим Трущин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Во-первых, специальное оборудованное место должно быть для приготовления пищи, как минимум мангал должен стоять. Мангал должен располагаться на расстоянии не ближе 5 метров от строений, деревьев, при этом в радиусе двух метров должно быть очищено от сухой травы и мусора, — напомнил он, добавив, что в это время при себе необходимо иметь первичные средства тушения огня — воду, огнетушитель, а также телефон.

Место приготовления пищи должно быть под постоянным наблюдением. После завершения готовки угли необходимо затушить, залить водой или засыпать землей.

Напомним, в Татарстане с 17 апреля по 10 мая 2023 года установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

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Татьяна Демина