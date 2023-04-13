Власти Нурлатского района Татарстана рекомендовали учителям и родителям ежедневно охранять Вечный огонь

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отдел образования исполкома Нурлатского района Татарстана выпустил обращение к руководителям образовательных учреждений. В нем он рекомендовал привлечь родителей школьников и педагогов к «ежедневному контролю» за мемориальным комплексом «Вечный огонь» с 18.00 до 22.00. Информацию «Реальному времени» предоставил журналист и блогер Расим Хазиев.

Также Хазиев предоставил документ, в котором прописан график дежурств. В список попали 7 образовательных учреждений. Все они должны поочередно дежурить у «Вечного огня» с июня по сентябрь. Объясняется это тем, что необходимо усилить работу по формированию «патриотического сознания школьников через урочную и внеурочную деятельность».

Фото: документ

— Во избежание осквернения объекта культурного наследия необходимо организовать руководителям городских школ ежедневный контроль за мемориальным комплексом «Вечный огонь» с 18.00 до 22.00 часов из числа педагогов и родителей, согласно графику, — сказано в сообщении.

Напомним, в конце 2021 года в Набережных Челнах подростки потушили Вечный огонь, закидав его снегом. Личности детей установили, с ними провели профилактическую беседу в отделении полиции. А на их родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



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Айрат Назипов