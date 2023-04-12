Татарстанцам предложили внести свои идеи по развитию Казанской агломерации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» совместно с Институтом Генплана Москвы приступил к разработке мастер-плана Казанской агломерации. В рамках текущего проекта стартовал сбор предложений, пожеланий и идей от жителей данных территорий.

Каждый желающий может оставить свои предложения по развитию агломерации на интерактивной карте «Казань-2050». Информацию будут анализировать специалисты во время разработки мастер-плана.

— Разработчики ждут активного участия жителей для решения этой масштабной задачи и приглашают их к содержательному диалогу. Это необходимо, чтобы узнать о наиболее важных и первоочередных запросах горожан, а затем учесть их в итоговом документе, — заявил директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, мастер-план Казанской агломерации представят в декабре 2023 года. Стратегический документ будет содержать предложения по развитию региона более чем на 25 лет.

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Айрат Назипов