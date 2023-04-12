«Приходится выбирать, кому дать. Мамадышу или Казани? Набережным Челнам или еще кому-то? Или себе оставить?»

«Татарстан — один из доноров»

Для реализации первоочередных мер поддержки экономики и обеспечения финансовой стабильности Татарстан попросил предоставить специальные казначейские кредиты на сумму в 28 млрд рублей (выдаются по ставке в 0,1% годовых на год, но только бюджетам регионов и муниципалитетов). Об этом сообщил замглавы Минфина республики Алексей Шишкин на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Соответствующее обращение властей республики в адрес казначейства Министерства финансов России было направлено в апреле, но в ответ запрашиваемую сумму заимствований республике сократили почти вдвое — до 15 млрд рублей, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Татарстан — один из доноров, а там такое правило по этим кредитам. Можно взять 1/12 часть от объема доходов [региона], то есть [нам] можно взять 28 миллиардов. И вот получаем от казначейства письмо. А там вместо 28 млрд рублей значится 15 миллиардов. То есть установили, видимо, лимит. Фактически в два раза уменьшили, — высказал он недоумение.

В случае получения лимитированной суммы кредита придется выбирать, кому из муниципалитетов оказать поддержку

По словам замминистра, республика направила повторное обращение, чтобы все-таки предоставили 28 млрд рублей.

— [По этим кредитам] и процент низкий, и срок увеличен на год — последний срок погашения 31 декабря текущего финансового года. И условия привлекательные, и суммы привлекательные, — пояснил он.

Ведь в случае получения лимитированной суммы казначейских кредитов Минфину Татарстана придется выбирать, кому из муниципалитетов оказать финансовую поддержку.

— Приходится выбирать — кому дать. Мамадышу или Казани? Набережным Челнам или еще кому-то? Или себе оставить? — рассуждал он, добавив, что послали еще одно обращение, чтобы «нам восстановили, согласно условиям, 28 млрд рублей». С такими деньгами, по словам Шишкина, «работать интересно и муниципалитеты можно поддержать».

Напомним, что еще в феврале был принят в первом чтении законопроект, направленный на улучшение ситуации с закредитованностью субъектов РФ и вводящий новый вид бюджетных кредитов — специальные казначейские кредиты. Во исполнение поручения президента РФ об увеличении на 250 млрд рублей лимитов предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью, законопроектом предлагается в 2023 году дать возможность предоставлять субъектам РФ специальные казначейские кредиты. Кроме того, дается возможность превышения установленных бюджетами субъекта размера дефицита бюджета региона и объема его госдолга на сумму специальных казначейских кредитов.

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Луиза Игнатьева