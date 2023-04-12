Татарстан занял первое место рейтинга регионов Поволжья по популярности литературных мест у туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан стал лидером рейтинга регионов Поволжья по популярности литературных мест у туристов. К данному выводу пришли аналитики МегаФона, рассмотревшие долю гостевого трафика вблизи таких объектов.

Согласно исследованию, второе и третье место в этом рейтинге заняли Астраханская и Пензенская области. Отмечается, что в среднем от гостей этих регионов приходится около 10% сетевых данных на маршрутах с литературными объектами. Однако в окрестностях некоторых из них такие значения поднимаются и выше:

Дом-квартира татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля в Казани — здесь доля туристов в последний год составляет 21,4%;

Дом-музей одного из крупнейших российских авангардистов Велимира Хлебникова в Астрахани — 16,8%;

Музей романиста и мыслителя Льва Толстого в Казани — 16%;

Музей-усадьба поэта Михаила Лермонтова «Тарханы» в Пензенской области — 15,3%;

Дом-музей критика и публициста Николая Чернышевского в Саратове — 15%.

Исследователи установили, что за год интернет-активность туристов в литературных локациях выросла на 282%. Онлайн-данных в любимых «книжных» местах они используют в среднем 900 гигабайт в месяц. При этом их количество меняется в зависимости от музея. Так, например, в Доме памяти Цветаевой трафик составляет 600 гигабайт. Вблизи музея Толстого, связанного с его пребыванием в Казани, — 1,7 тысяч гигабайт, а трафик около Мемориального музея Бориса Пастернака в Чистополе закономерно в шесть раз ниже.

Стоит отметить, что пики посещений культурных заведений республики приходятся на октябрь, январь и март, когда в большинстве школ страны идут каникулы. Еще одним периодом с высокими значениями является промежуток с мая по сентябрь — время отпусков.

— Для российских туристов Татарстан стал альтернативой отдыху за рубежом. Чаще всего за впечатлениями в республику выбираются жители соседних регионов, Москвы и Нижнего Новгорода. Мы стремимся к тому, чтобы татарстанцы и гости, приезжающие в регион, имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. С начала года МегаФон построил и модернизировал порядка 25 базовых станций стандарта LTE в Казани, Набережных Челнах и 11 районах республики, —рассказал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году наибольшей популярностью в Татарстане, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также литература по формированию навыков. Узнать о вкусах казанцев можно в большом материале «Реального времени».

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Максим Кокунин